Россия идет вверх, несмотря на бан. Как же у финнов бомбит! | Источник: Спорт РИА Новости

В Чехии завершился очередной чемпионат мира по хоккею, победителем которого стали хозяева турнира. По его итогам Международная федерация (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. В нем Россия поднялась на вторую строчку, несмотря на отстранение уже более двух лет.

Топ-10 обновленного рейтинга IIHF среди мужчин выглядит следующим образом:

Канада (4100 очков); Россия (4065); Финляндия (3955); Чехия (3945); Швейцария (3945); США (3945); Швеция (3910); Германия (3865); Словакия (3750); Латвия (3660).

Минувший взрослый хоккейный чемпионат мира стал уже третьим, который сборная России пропустила по политическим причинам. Но как вышло, что мы продолжаем идти вверх?

Рейтинг IIHF составлен на основе результатов сборных за последние пять турниров: четыре чемпионата мира и одна Олимпиада. Каждый год страны получают баллы с расчетом коэффициента в зависимости от давности прошедшего первенства. Положение России (как и Белоруссии) в рейтинге IIHF заморожено: мы продолжаем получать свои очки благодаря результатам, показанным на последних турнирах, в которых приняли участие до отстранения. А именно — три бронзы чемпионатов мира и одно серебро Олимпиады-2022. Финны же второй год подряд не выиграли наград на мировых первенствах. По этой причине они опустились и пропустили Россию на второе место.

«Как это, черт возьми, возможно?»

В Финляндии результаты обновленного рейтинга IIHF ожидаемо встретили критикой и негодованием. Крупные финские СМИ выпустили несколько заметок. Например, один из материалов издания Ilta Sanomat получил говорящий заголовок «Это шутка? Россия обошла Финляндию»:

«IIHF раздает рейтинговые очки России, хотя русские не играют в престижных соревнованиях. На вершине списка остается Канада, но следующие места заставляют нас протереть глаза», — пишут авторы.

Журналисты портала Yle тоже недоумевают: «Как это, черт возьми, возможно?» — вопрошают они в заголовке одной из статей.

С претензиями к IIHF выступают не только финские журналисты, но и чиновники. Так, бывший вице-президент Международной федерации хоккея, мэр города Тампере Калерво Куммола выступил с резкой критикой в адрес организации. Для него, как и, видимо, для всей Финляндии стало полной неожиданностью опережение «Суоми» исключенной из мировых турниров Россией.

«Это совершенно невероятно. Для меня это шокирующая новостью. Не знаю, как это работает, но выглядит нелепо. Лучше бы вообще весь этот рейтинг закрыли», — цитирует Куммолу Ilta Sanomat.

Куда категоричнее выступил председатель Федерации хоккея Финляндии, член совета IIHF Хейкки Хиетанен. По его мнению, IIHF следует обсудить момент, при котором Россия продолжает получать рейтинговые очки, что приводит, как он выразился, к «курьезным ситуациям».

«Это кажется немного забавным. Правильно ли, что Россия по-прежнему получает заработанные когда-то очки? Сейчас мы обсуждаем, как с этим бороться в будущем. Когда мы принимали решение о том, чтобы “заморозить” положение России в рейтинге, мы не хотели наказывать их понижением в данном рейтинге или потерей очков.



​​​​​​​Пока федерация не вносила никаких изменений в связи с нынешней ситуацией, но мы, конечно, еще раз об этом подумаем, а также о том, насколько это положение дел справедливо для других стран. Рейтинговая система хороша, если не обращать внимания на странности, связанные с Россией. Саму систему менять не надо. Однако такие курьезные ситуации могут возникать и далее. Думаю, на следующих заседаниях IIHF мы обсудим вопрос о рейтинговых очках, которые набрала Россия», — приводит слова Хиетанена Yle.

Следующий сезон сборные России снова пропустят. В начале 2024 года IIHF продлила отстранение россиян от участия в международных турнирах сезона-2024/25. К маю 2025 года федерация обещает озвучить следующее решение по российскому и белорусскому вопросу на сезон-2025/26. Напомним, в феврале 2026 года в Италии пройдут Олимпийские игры, участие в которых примут игроки Национальной хоккейной лиги.