Павел Буре: IIHF осознает, что без россиян на чемпионате мира теряет зрителей и деньги

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в очередной раз решил не допускать сборные России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях, в том числе и до чемпионата мира 2026 года. Член совета IIHF, специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, чемпион мира, один из лучших нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Буре в интервью ТАСС рассказал о том, что в IIHF впервые за последние годы разрешили ему выступить на заседании с аргументами в пользу возвращения российских и белорусских хоккеистов, и поделился прогнозами по поводу участия россиян в Олимпиаде 2026 года.
— В какой атмосфере проходил конгресс?
— Атмосфера была рабочая. Полгода назад мы даже не собирались обсуждать этот вопрос и даже не брали временных рамок, когда будем говорить о ситуации вокруг России. Позавчера же первым вопросом шла тема участия сборных России и Белоруссии. Мне дали выступить, я сделал это несколько раз. Озвучил позицию страны, свою позицию.
Что могу сказать, члены совета в основном ссылаются на то, что не могут обеспечить безопасность участников соревнований при нашем участии в них. Я им сказал, что все меняется в жизни и глобальные изменения есть. И наши пловцы выступали на чемпионате мира, шахматисты играют, теннисисты. В НХЛ больше 50 человек играет, и проблем с безопасностью не возникает. И мы даже пошли дальше: сказали — если вы так волнуетесь, давайте мы заплатим за эту безопасность. Мы готовы на это пойти.
Они все услышали и потом, естественно, голосовали без меня. Из-за конфликта интересов я не могу участвовать в голосовании. Потом озвучили решение, большинством голосов проголосовали за продление отстранения. На чемпионате мира 2026 года мы играть не будем. Но наша федерация может и будет обжаловать это решение. У нас есть время до 20 мая, когда будут сыграны последние матчи чемпионата мира 2025 года на групповом этапе. Мы так и поступим. Плюс до мая может очень многое измениться в мире. Проблема там более глобальная, а все, что происходит в спорте, — это следствие. Если изменится ситуация в мире, то и решение IIHF поменяется.
— Значит, что-то позитивное на совете было?
— Конечно, было. Мы провели большую работу. Еще недавно они даже не хотели обсуждать нас. Год назад в повестке, например, стояло обсуждение вопроса, когда мы будем обсуждать Россию. Решали, когда будет время, чтобы поговорить про Россию. Нам пришла рассылка о такой повестке, но уже на следующий день пришло новое письмо: срочно исключить этот вопрос из повестки. Думаю, они какое-то указание получили, чтобы этот вопрос не поднимался, и за сутки вычеркнули этот пункт. Сегодня же наш вопрос был под первым номером. Было потрачено на него много времени — часа полтора. Они и меня не отключили, как обычно. Дали возможность высказать позицию страны, мою личную позицию. Они внимательно слушали и, надеюсь, услышали. Сказали, что все поняли и все может измениться.
— Общались ли вы с коллегами неофициально? Сборная России пропустила уже четыре чемпионата мира. Насколько IIHF и эти турниры страдают без нас?
— Я это знаю не понаслышке, конечно! И это тоже был мой аргумент: без России чемпионат мира не такой интересный. Мы являемся ведущей хоккейной державой. Плюс — я подчеркнул — они теряют деньги без нас, IIHF теряет спонсорские деньги. Если Россия не участвует, то, согласно пункту в контракте, спонсоры платят меньше. Я объяснил, что без нашего участия они теряют и зрителей, и деньги. От этого одни минусы. «Да, да, мы все понимаем. Но…» — говорят в ответ. А это «но» — самое главное, и мы все понимаем, откуда оно и почему.
— Как можно понять, относительно Олимпиады какие-то шансы на участие нашей сборной остаются?
— Олимпиаду затронули очень коротко, и президент IIHF Люк Тардиф сразу сказал, что IIHF решение по ней принимать не будет — все решит Международный олимпийский комитет (МОК). Он объяснил: это не наша компетенция. В МОК же президентские выборы в марте — думаю, после этого решение и будет принято.
— В МОК вы выступать, объяснять не будете ничего?
— Нет, это чисто их история.
— Какие тогда прогнозы относительно участия сборной России в Олимпиаде?
— Я не знаю. Но если спросить меня не как чиновника, то я считаю, многое будет зависеть от того, кто будет избран. Насколько этот человек решит пойти на спортивный принцип. Не будем забывать, что Олимпиада — это спортивное мероприятие, а не политическое. К сожалению, мы все увидели, что в Париже было чисто политическое шоу, особенно открытие. Вообще непонятно, что это было. Что-то далекое от спорта, честно говоря. Они превратили это все в политическое шоу, в котором определенные люди решают свои интересы. А спортсмены на третьих ролях. На Олимпиадах спортсмены должны участвовать для зрителей, а я такого не вижу сегодня, к сожалению.
— В Париже шоу было по всем фронтам. Меня, например, и еще троих корреспондентов ТАСС власти Франции выгнали по ходу Олимпиады.
— Это чистая русофобия. Я вот не помню, чтобы мы кого-то выгоняли с международных соревнований. Одного тронешь — и жалобы несутся на весь мир. А с нашими так можно, значит, поступать, это демократия? Я считаю, что совсем нет.
— В США прошли выборы, и новый президент Дональд Трамп в последнее время часто упоминает российских хоккеистов в своих речах: и Александра Овечкина, и Сергея Бобровского.
— Он же очень много времени проводил во Флориде, так что он в курсе хоккея. Я работал во Флориде (Буре играл за клуб НХЛ «Флорида» с 1999 по 2002 год — прим. ТАСС) и знаю это. Не скажу, что он большой хоккейный фанат, но он в курсе происходящего в хоккее, в курсе, что происходило с «Пантерами», когда я там играл.
Это хороший знак, и это тоже было одним из моих аргументов на совете. Я сказал, что Трамп лично общался с Бобровским (на встрече «Флориды» в Белом доме — прим. ТАСС) — это же хороший знак. Если бы было совсем все плохо, то этого бы не происходило.
Мы продолжаем делать свою работу, пытаемся донести свою точку зрения. Хорошо, что они начали нас хотя бы слушать. Раньше даже возможности донести свою позицию не было, вопрос о России был табу. Не обсуждаем — и все. Сейчас же и выступать дают, и слушают — это позитивный момент. Слушают, аргументов у них нет. Сидят и молчат. «Мы все понимаем» — они не могут озвучить, но понимают, что происходит.
— В конце нельзя не спросить про Овечкина в НХЛ. Следите за его успехами (российскому капитану «Вашингтона» необходимо забросить 16 шайб, чтобы повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в истории регулярных чемпионатов лиги — прим. ТАСС)?
— Не слежу, но в курсе, что происходит. Конечно, считаю, это очень круто, что в таком возрасте человек играет на высочайшем уровне. Я сам знаю, как сложно играть после 30, а ему уже под 40. Это все очень круто.
— И после травмы он быстро восстановился и продолжил забивать.
— Да, восстановился достаточно быстро. Ведь чем старше становишься, тем больше времени на восстановление. Организм с возрастом меняется же. Я всегда говорю: главное — не получать травм, и все будет нормально.
— Он побьет рекорд?
— Думаю, да. Осталось-то всего несколько шайб. Если не будет больше никаких травм, то конечно.
Автор: Андей Карташов