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Павел Буре: IIHF осознает, что без россиян на чемпионате мира теряет зрителей и деньги

Представитель Федерации хоккея России — о ситуации с недопуском национальной команды на международные турниры.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в очередной раз решил не допускать сборные России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях, в том числе и до чемпионата мира 2026 года. Член совета IIHF, специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, чемпион мира, один из лучших нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Буре в интервью ТАСС рассказал о том, что в IIHF впервые за последние годы разрешили ему выступить на заседании с аргументами в пользу возвращения российских и белорусских хоккеистов, и поделился прогнозами по поводу участия россиян в Олимпиаде 2026 года.

— В какой атмосфере проходил конгресс?

— Атмосфера была рабочая. Полгода назад мы даже не собирались обсуждать этот вопрос и даже не брали временных рамок, когда будем говорить о ситуации вокруг России. Позавчера же первым вопросом шла тема участия сборных России и Белоруссии. Мне дали выступить, я сделал это несколько раз. Озвучил позицию страны, свою позицию.

Что могу сказать, члены совета в основном ссылаются на то, что не могут обеспечить безопасность участников соревнований при нашем участии в них. Я им сказал, что все меняется в жизни и глобальные изменения есть. И наши пловцы выступали на чемпионате мира, шахматисты играют, теннисисты. В НХЛ больше 50 человек играет, и проблем с безопасностью не возникает. И мы даже пошли дальше: сказали — если вы так волнуетесь, давайте мы заплатим за эту безопасность. Мы готовы на это пойти.

Они все услышали и потом, естественно, голосовали без меня. Из-за конфликта интересов я не могу участвовать в голосовании. Потом озвучили решение, большинством голосов проголосовали за продление отстранения. На чемпионате мира 2026 года мы играть не будем. Но наша федерация может и будет обжаловать это решение. У нас есть время до 20 мая, когда будут сыграны последние матчи чемпионата мира 2025 года на групповом этапе. Мы так и поступим. Плюс до мая может очень многое измениться в мире. Проблема там более глобальная, а все, что происходит в спорте, — это следствие. Если изменится ситуация в мире, то и решение IIHF поменяется.

Источник: AP 2024

— Значит, что-то позитивное на совете было?

— Конечно, было. Мы провели большую работу. Еще недавно они даже не хотели обсуждать нас. Год назад в повестке, например, стояло обсуждение вопроса, когда мы будем обсуждать Россию. Решали, когда будет время, чтобы поговорить про Россию. Нам пришла рассылка о такой повестке, но уже на следующий день пришло новое письмо: срочно исключить этот вопрос из повестки. Думаю, они какое-то указание получили, чтобы этот вопрос не поднимался, и за сутки вычеркнули этот пункт. Сегодня же наш вопрос был под первым номером. Было потрачено на него много времени — часа полтора. Они и меня не отключили, как обычно. Дали возможность высказать позицию страны, мою личную позицию. Они внимательно слушали и, надеюсь, услышали. Сказали, что все поняли и все может измениться.

— Общались ли вы с коллегами неофициально? Сборная России пропустила уже четыре чемпионата мира. Насколько IIHF и эти турниры страдают без нас?

— Я это знаю не понаслышке, конечно! И это тоже был мой аргумент: без России чемпионат мира не такой интересный. Мы являемся ведущей хоккейной державой. Плюс — я подчеркнул — они теряют деньги без нас, IIHF теряет спонсорские деньги. Если Россия не участвует, то, согласно пункту в контракте, спонсоры платят меньше. Я объяснил, что без нашего участия они теряют и зрителей, и деньги. От этого одни минусы. «Да, да, мы все понимаем. Но…» — говорят в ответ. А это «но» — самое главное, и мы все понимаем, откуда оно и почему.

— Как можно понять, относительно Олимпиады какие-то шансы на участие нашей сборной остаются?

— Олимпиаду затронули очень коротко, и президент IIHF Люк Тардиф сразу сказал, что IIHF решение по ней принимать не будет — все решит Международный олимпийский комитет (МОК). Он объяснил: это не наша компетенция. В МОК же президентские выборы в марте — думаю, после этого решение и будет принято.

Источник: РИА "Новости"

— В МОК вы выступать, объяснять не будете ничего?

— Нет, это чисто их история.

— Какие тогда прогнозы относительно участия сборной России в Олимпиаде?

— Я не знаю. Но если спросить меня не как чиновника, то я считаю, многое будет зависеть от того, кто будет избран. Насколько этот человек решит пойти на спортивный принцип. Не будем забывать, что Олимпиада — это спортивное мероприятие, а не политическое. К сожалению, мы все увидели, что в Париже было чисто политическое шоу, особенно открытие. Вообще непонятно, что это было. Что-то далекое от спорта, честно говоря. Они превратили это все в политическое шоу, в котором определенные люди решают свои интересы. А спортсмены на третьих ролях. На Олимпиадах спортсмены должны участвовать для зрителей, а я такого не вижу сегодня, к сожалению.

— В Париже шоу было по всем фронтам. Меня, например, и еще троих корреспондентов ТАСС власти Франции выгнали по ходу Олимпиады.

— Это чистая русофобия. Я вот не помню, чтобы мы кого-то выгоняли с международных соревнований. Одного тронешь — и жалобы несутся на весь мир. А с нашими так можно, значит, поступать, это демократия? Я считаю, что совсем нет.

— В США прошли выборы, и новый президент Дональд Трамп в последнее время часто упоминает российских хоккеистов в своих речах: и Александра Овечкина, и Сергея Бобровского.

— Он же очень много времени проводил во Флориде, так что он в курсе хоккея. Я работал во Флориде (Буре играл за клуб НХЛ «Флорида» с 1999 по 2002 год — прим. ТАСС) и знаю это. Не скажу, что он большой хоккейный фанат, но он в курсе происходящего в хоккее, в курсе, что происходило с «Пантерами», когда я там играл.

Это хороший знак, и это тоже было одним из моих аргументов на совете. Я сказал, что Трамп лично общался с Бобровским (на встрече «Флориды» в Белом доме — прим. ТАСС) — это же хороший знак. Если бы было совсем все плохо, то этого бы не происходило.

Источник: AP 2024

Мы продолжаем делать свою работу, пытаемся донести свою точку зрения. Хорошо, что они начали нас хотя бы слушать. Раньше даже возможности донести свою позицию не было, вопрос о России был табу. Не обсуждаем — и все. Сейчас же и выступать дают, и слушают — это позитивный момент. Слушают, аргументов у них нет. Сидят и молчат. «Мы все понимаем» — они не могут озвучить, но понимают, что происходит.

Новость

— В конце нельзя не спросить про Овечкина в НХЛ. Следите за его успехами (российскому капитану «Вашингтона» необходимо забросить 16 шайб, чтобы повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в истории регулярных чемпионатов лиги — прим. ТАСС)?

— Не слежу, но в курсе, что происходит. Конечно, считаю, это очень круто, что в таком возрасте человек играет на высочайшем уровне. Я сам знаю, как сложно играть после 30, а ему уже под 40. Это все очень круто.

— И после травмы он быстро восстановился и продолжил забивать.

— Да, восстановился достаточно быстро. Ведь чем старше становишься, тем больше времени на восстановление. Организм с возрастом меняется же. Я всегда говорю: главное — не получать травм, и все будет нормально.

— Он побьет рекорд?

— Думаю, да. Осталось-то всего несколько шайб. Если не будет больше никаких травм, то конечно.

Автор: Андей Карташов

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