Павел Буре: IIHF осознает, что без россиян на чемпионате мира теряет зрителей и деньги

— Конечно, было. Мы провели большую работу. Еще недавно они даже не хотели обсуждать нас. Год назад в повестке, например, стояло обсуждение вопроса, когда мы будем обсуждать Россию. Решали, когда будет время, чтобы поговорить про Россию. Нам пришла рассылка о такой повестке, но уже на следующий день пришло новое письмо: срочно исключить этот вопрос из повестки. Думаю, они какое-то указание получили, чтобы этот вопрос не поднимался, и за сутки вычеркнули этот пункт. Сегодня же наш вопрос был под первым номером. Было потрачено на него много времени — часа полтора. Они и меня не отключили, как обычно. Дали возможность высказать позицию страны, мою личную позицию. Они внимательно слушали и, надеюсь, услышали. Сказали, что все поняли и все может измениться.