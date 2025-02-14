Россию допустят на крутой турнир в 2028 году? НХЛ официально возродила Кубок мира!

К главной для нас теме ещё вернёмся, однако давайте взглянем на национальный состав НХЛ в сезоне-2024/2025. На данный момент в нынешней регулярке хотя бы один матч провели 394 канадца, 270 американцев, 93 шведа, 61 россиянин, 51 финн и 28 чехов. Математически шесть сборных набирается, но что делать с остальными? В этом сезоне на лёд выходили всего 11 швейцарцев, по семь словаков и немцев, по шесть латвийцев и датчан, пять белорусов, а также по два австрийца и норвежца и по одному нидерландцу, французу, австралийцу и словенцу.