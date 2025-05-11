Сборная Казахстана проиграла немцам в матче чемпионата мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана со счетом 1:4 уступила команде Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Дании.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максимилиан Кастнер (14-я минута), Войтек Стаховяк (35), Лукас Райхел (42) и Лукас Кельбль (46). У проигравших отличился Никита Михайлис (4).
Команды Германии и Казахстана выступают в группе В. Немцы с 6 очками занимают 2-е место. Команда Казахстана набрала 3 очка и располагается на 4-й строчке. В следующем матче немцы сыграют с норвежцами, сборная Казахстана встретится с командой Венгрии. Игры пройдут 13 мая.
В матче группы А сборная Канады со счетом 8:1 разгромила команду Латвии и одержала вторую победу на турнире. Ранее ТАСС сообщал, что первый матч за канадскую команду провел трехкратный обладатель Кубка Стэнли 40-летний вратарь Марк-Андре Флёри.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.