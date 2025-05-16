Финляндия уничтожила Словению, австрийцы потрепали нервы Канаде. Итоги дня на ЧМ по хоккею

На пятой минуте второго периода Дамьен Риа с передач Кена Егера и Кристиана Марти открыл счёт во встрече. Чуть более чем через минуту Свен Андригетто после пасов Йонаса Зигенталера и Дениса Мальгина удвоил преимущество команды Швейцарии. На 14-й минуте периода Андригетто сделал счёт 3:0. Спустя 62 секунды Свен оформил хет-трик.