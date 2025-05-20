Сборная Казахстана опустилась на последнее место в группе на чемпионате мира по хоккею

На последнее место в группе опустилась сборная Казахстана, в активе которой 3 очка. Казахстанские хоккеисты располагаются ниже венгров, так как проиграли им личную встречу (2:4). 20 мая сборная Казахстана проведет заключительный матч с командой Швейцарии. Для сохранения прописки в элитном дивизионе на следующий год казахстанским хоккеистам необходимо не проиграть в основное время.