Сборная Казахстана опустилась на последнее место в группе на чемпионате мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 1:0 обыграла команду Венгрии и ушла с последнего, восьмого места в турнирной таблице группы В чемпионата мира по хоккею, сохранив прописку в элитном дивизионе. Встреча прошла в Дании.
Шайбу на 7-й минуте забросил Оскар Стин.
Сборная Норвегии одержала первую победу на турнире и набрала 4 очка. Норвежцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице группы В. Команда Венгрии с 3 очками располагается на 7-й строчке. Обе команды провели заключительные встречи на чемпионате мира.
На последнее место в группе опустилась сборная Казахстана, в активе которой 3 очка. Казахстанские хоккеисты располагаются ниже венгров, так как проиграли им личную встречу (2:4). 20 мая сборная Казахстана проведет заключительный матч с командой Швейцарии. Для сохранения прописки в элитном дивизионе на следующий год казахстанским хоккеистам необходимо не проиграть в основное время.
Ранее ТАСС сообщал, что элитный дивизион покинула сборная Франции, занявшая последнее место в группе А. Чемпионат мира 2026 года пройдет в Швейцарии. В элитный дивизион вернутся сборные Великобритании и Италии.