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Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
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Даллас
0
:
Эдмонтон
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П1
X
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Эдмонтон
:
Даллас
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X
4.44
П2
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Швейцария вышла в финал ЧМ-2025, разгромив сборную Дании со счётом 7:0

Завершился матч ½ финала чемпионата мира по хоккею — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Дании.

Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала швейцарская сборная со счётом 7:0 и вышла в финал турнира.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (дважды), Кен Егер, Денис Мальгин, Сандро Шмид, Дамьен Риа и Тайлер Мой.

Напомним, матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.

Швейцария
7:0
3:0, 1:0, 3:0
Дания
Хоккей, Чемпионат мира, 1/2 финала
24.05.2025, 19:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12530 зрителей
Главные тренеры
Патрик Фишер
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Леонардо Дженони
Фредерик Дихов
(Себастьян Дам)
1-й период
09:23
Нино Нидеррайтер
(Кевин Фиала, Янис Мозер)
12:47
Кен Егер
(Дамьен Риат, Симон Кнак)
16:39
Патрик Русселль
17:23
Нино Нидеррайтер
(Дин Кукан, Денис Мальгин)
2-й период
22:38
Йонас Зигенталер
22:38
Миккель Огорд
23:19
Денис Мальгин
23:54
Кристоф Берчи
28:50
Йеспер I Йенсен
37:38
Денис Мальгин
(Тимо Майер)
38:24
Кевин Фиала
39:13
Патрик Русселль
3-й период
44:48
Сандро Шмид
(Йонас Зигенталер, Кристоф Берчи)
52:02
Дамьен Риат
(Кристоф Берчи)
53:26
Тайлер Мой
(Тимо Майер, Сандро Шмид)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит