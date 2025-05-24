Швейцария вышла в финал ЧМ-2025, разгромив сборную Дании со счётом 7:0

Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала швейцарская сборная со счётом 7:0 и вышла в финал турнира.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (дважды), Кен Егер, Денис Мальгин, Сандро Шмид, Дамьен Риа и Тайлер Мой.
Напомним, матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.
Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.
Патрик Фишер
Микаэль Кринц-Гат
Леонардо Дженони
Фредерик Дихов
(Себастьян Дам)
09:23
Нино Нидеррайтер
(Кевин Фиала, Янис Мозер)
12:47
Кен Егер
(Дамьен Риат, Симон Кнак)
16:39
Патрик Русселль
17:23
Нино Нидеррайтер
(Дин Кукан, Денис Мальгин)
22:38
Йонас Зигенталер
22:38
Миккель Огорд
23:19
Денис Мальгин
23:54
Кристоф Берчи
28:50
Йеспер I Йенсен
37:38
Денис Мальгин
(Тимо Майер)
38:24
Кевин Фиала
39:13
Патрик Русселль
44:48
Сандро Шмид
(Йонас Зигенталер, Кристоф Берчи)
52:02
Дамьен Риат
(Кристоф Берчи)
53:26
Тайлер Мой
(Тимо Майер, Сандро Шмид)
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит