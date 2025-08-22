В Кубке мира по хоккею 2028 года ожидается участие восьми сборных

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах. До Кубка мира с 1976 по 1991 год под эгидой НХЛ проходил Кубок Канады, четыре раза его выигрывали канадцы (1976, 1984, 1987, 1991), а в 1981 году победу одержала сборная СССР.