Сборные Индонезии и Сингапура отказались от участия в ЧМ по хоккею в Кувейте

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Армянской хоккейной федерации Арам Саргсян.
Турнир должен пройти с 12 по 18 апреля в столице Кувейта Эль-Кувейте. Сборная Армении должна сыграть в группе с командами Кувейта и Малайзии, в другой группе выступят команды Сингапура, Индонезии и Ирана.
«По этому поводу у нас было обсуждение. Кувейтская сторона ответила, что как откроется аэропорт, они смогут всех принять. IIHF [Международная федерация хоккея] вчера написала, что по этому поводу будет срочное заседание и нам скажут о его итогах на следующей неделе, — сказал Саргсян. — Исходя из контекста, точно не сможет Иран, который и не участвовал в этом совещании. Индонезия и Сингапур говорят, что в такой ситуации не могут приехать по рекомендации властей своих стран».
«С нашей стороны пока такого запрета нет. Есть только запрет в плане безопасности, а для этого нужно только трезвое понимание ситуации. Все равно там аэропорт пока закрыт: по нему три раза были нанесены удары, так что если сильно захочешь, то не полетишь. Единственное, если только будет отсрочка чемпионата, к примеру, на май, то, может, все и полетят», — пояснил он.
С 28 февраля в ходе боевых действий Вооруженные силы Ирана наносят ракетные удары в том числе и по Кувейту, где расположены военные базы США, в ответ на удары американцев и израильтян по иранским городам.