Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.40
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года пройдут в Канаде и Чехии

Кубок мира 2028 года примут канадские Калгари и Эдмонтон, а также чешская Прага. Турнир с участием восьми сборных состоится в феврале 2028 года. Полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне.

Источник: Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков (NHLPA) объявили, что матчи Кубка мира 2028 года примут канадские Калгари и Эдмонтон, а также чешская Прага. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Соревнования пройдут на трех аренах: в новой «Скотиабанк-Плэйс» в Калгари (откроется в сезоне‑2027/28), на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и на пражской O2 Arena.

Калгари и Прага примут по шесть матчей группового этапа и по одной игре плей-офф. Полуфиналы и финал состоятся в Эдмонтоне. Всего планируется 17 матчей, а также фан-мероприятия и медиадни. Состав участников (восемь сборных) и полное расписание будут объявлены позже.

Всего Кубок мира проводился три раза: в 1996, 2004 и 2016 годах. В последнем выступили восемь команд: Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, а также сборная молодых игроков из Северной Америки и сборная Европы из представителей Швейцарии, Норвегии, Словакии и других стран, национальные команды которых не получили приглашения. На том турнире сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года и не участвовала в Олимпиаде‑2026 в Италии, где золото взяла команда США.

НХЛ собиралась провести Кубок мира еще в феврале 2024 года. Однако в ноябре 2022-го она приняла решение о переносе, заявив, что «в нынешних условиях это невозможно». Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг говорил, что все европейские федерации отказались играть против сборной России на Кубке мира. В итоге НХЛ решила провести новое соревнование — Турнир четырех наций.