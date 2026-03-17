В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен опроверг информацию о том, что сборная Финляндии намерена бойкотировать Кубок мира 2028 года в случае допуска российской национальной команды на турнир.
Ранее чешский журналист Роберт Рампа в соцсети Х сообщил, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира, если до турнира допустят национальную команду России.
«Это не информация, а чьи-то журналистские спекуляции, и я на данном этапе не буду их комментировать. Мы не обсуждали участие России ни с кем», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.
Кубок мира, организаторами которого являются Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. Ранее журналист Эрик Энгельс в соцсети Х со ссылкой на комиссара НХЛ Гэри Беттмэна сообщил, что лига на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в турнире.
Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), совет которой ранее принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года. На последнем Кубке мира в 2016 году сборная России дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира канадцам.