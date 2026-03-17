В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России

Кубок мира, организаторами которого являются Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. Ранее журналист Эрик Энгельс в соцсети Х со ссылкой на комиссара НХЛ Гэри Беттмэна сообщил, что лига на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в турнире.