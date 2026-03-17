Комментатор ESPN призвал включить Россию в число участниц Кубка мира по хоккею

Комментатор сайта ESPN Джон Баккигросс на своей страничке в соцсети выступил за уччастие национальной сборной России по хоккею в розыгрыше Кубка мира 2028 года.

Источник: Metaratings.ru

«Россия должна быть в числе восьми команд турнира. Без сомнения. Российские игроки украшают НХЛ своим мастерством и самоотдачей. Будьте выше лицемерия и грязи политиков — отбросов общества. Мы смотрим хоккейный турнир», — написал Баккигросс.

2 марта издание Sportsnet со ссылкой на вице-коммисионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли сообщило, что «Красную машину», отстранённую от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года из-за конфликта в Украине, на Кубке мира может заменить сборная Словакии. Окончательный состав участников турнира официально ещё не объявлен. Решение о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира-2028 будет принято позже в зависимости от геополитической ситуации.

Ранее НХЛ сообщила, что групповой этап и два матча на выбывание примут столица Чехии Прага и канадски город Калгари, а полуфинальные баталии и решающий поединок состоятся в Эдмонтоне (Канада). Известны семь сборных, которые гарантированно сыграют в Кубке мира: Канада, США, Чехия, Финляндия, Германия, Швейцария и Швеция.