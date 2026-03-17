Комментатор ESPN призвал включить Россию в число участниц Кубка мира по хоккею

2 марта издание Sportsnet со ссылкой на вице-коммисионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли сообщило, что «Красную машину», отстранённую от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года из-за конфликта в Украине, на Кубке мира может заменить сборная Словакии. Окончательный состав участников турнира официально ещё не объявлен. Решение о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира-2028 будет принято позже в зависимости от геополитической ситуации.