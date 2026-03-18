НХЛ опровергла угрозы бойкота Кубка мира со стороны Швеции, Финляндии и Чехии в случае допуска России

Ранее чешский журналист Роберт Рампа заявил, что три национальные федерации готовы бойкотировать соревнования при участии россиян. Однако президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен эту информацию опроверг, отметив, что в организации такой вопрос не обсуждался.
«Гэри Беттмэн и Билл Дэйли заявили, что они не получали никаких официальных заявлений об отказе со стороны какого-либо потенциального участника Кубка мира в том случае, если сборной России будет позволено выступить. Но Дэйли сообщил: “Мы знаем, что они чувствуют”», — написал Энгельс.
Кубок мира-2028 пройдет в феврале в Калгари, Эдмонтоне и Праге с участием восьми сборных. Турнир состоится в четвертый раз в истории. Ранее Беттмэн сообщал, что решение по участию России пока не принято.