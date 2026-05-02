Сборная Швеции в третий раз выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции в третий раз выиграла юниорский чемпионат мира. Рекордсменом по количеству побед является команда США, завоевавшая 11 титулов. Российские хоккеисты, выигрывавшие турнир трижды, отстранены от участия в соревнованиях с 2022 года.