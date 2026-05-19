Австрия вырвала победу над Латвией и идет без поражений на ЧМ-2026

У австрийцев отличились Тим Харниш (28-я минута), Беньямин Нисснер (45) и Винцерс Рорер (60). За латвийцев шайбу забросил Рудольф Балцерс (41). В итоге 3:1 — команда Роджера Бадера одержала третью победу подряд на первенстве планеты.
В следующем туре ЧМ-2026 Австрия сыграет против Швейцарии (20.05), а Латвия — против Финляндии (21.05).
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
19.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 8677 зрителей
Главные тренеры
Харийс Витолиньш
Роджер Бадер
Вратари
Кристерс Гудлевскис
(00:00-58:25)
Атте Толванен
Кристерс Гудлевскис
(c 59:58)
1-й период
14:37
Оскарс Батня
14:37
Тим Харниш
2-й период
27:11
Тим Харниш
(Пауль Штапельфельдт)
35:33
Мартиньш Дзиеркалс
35:33
Леон Коларик
3-й период
40:25
Рудольф Балцерс
(Денис Смирнов, Альберт Смит)
43:29
Оскарс Батня
44:22
Бенжамин Нисснер
(Петер Шнайдер, Винценц Рорер)
59:58
Винценц Рорер
(Тимо Никль)
59:58
Оскарс Лапинскис
Статистика
Латвия
Австрия
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Тэйлор Бурзмински
(Канада)
Главный судья
Маркус Ваннерстедт
(Норвегия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит