Сборные Канады и Финляндии выиграли шестые матчи подряд на ЧМ по хоккею

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборные Канады и Финляндии по хоккею одержали шестые победы со старта чемпионата мира. Турнир проходит в Швейцарии.
В матче группы A финны со счетом 5:2 обыграли австрийцев. В группе B канадцы оказались сильнее словаков (5:1).
Сборная Финляндии набрала 18 очков и занимает 2-е место в группе A. Столько же баллов в активе швейцарской сборной. 26 мая команды Швейцарии и Финляндии проведут личную встречу, которая определит победителя группы.
Канадцы с 17 очками лидируют в группе B. В заключительном матче предварительного этапа они 26 мая сыграют с чехами.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.
Владимир Орсаг
Миша Донсков
Самуэль Главай
Джет Гривз
14:28
Дилан Козенс
(Маклин Селебрини, Сидни Кросби)
24:03
Командный штраф
28:47
Кристиан Поспишил
(Мислав Росандич, Лука Радивоевич)
31:09
Габриэль Виларди
39:47
Патрик Кох
40:31
Оливер Окульяр
42:14
Габриэль Виларди
(Джон Таварес, Роберт Томас)
44:54
Джон Таварес
(Морган Райлли, Райан О`Райлли)
46:25
Маклин Селебрини
47:36
Райан О`Райлли
(Эван Бушар)
49:21
Маклин Селебрини
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
56:14
Дентон Матейчук
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
