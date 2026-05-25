Сборные Канады и Финляндии выиграли шестые матчи подряд на ЧМ по хоккею

Канадцы обыграли словаков, финны оказались сильнее австрийцев.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборные Канады и Финляндии по хоккею одержали шестые победы со старта чемпионата мира. Турнир проходит в Швейцарии.

В матче группы A финны со счетом 5:2 обыграли австрийцев. В группе B канадцы оказались сильнее словаков (5:1).

Сборная Финляндии набрала 18 очков и занимает 2-е место в группе A. Столько же баллов в активе швейцарской сборной. 26 мая команды Швейцарии и Финляндии проведут личную встречу, которая определит победителя группы.

Канадцы с 17 очками лидируют в группе B. В заключительном матче предварительного этапа они 26 мая сыграют с чехами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

Словакия
1:5
0:1, 1:0, 0:4
Канада
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
24.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 6939 зрителей
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Миша Донсков
Вратари
Самуэль Главай
Джет Гривз
1-й период
14:28
Дилан Козенс
(Маклин Селебрини, Сидни Кросби)
2-й период
24:03
Командный штраф
28:47
Кристиан Поспишил
(Мислав Росандич, Лука Радивоевич)
31:09
Габриэль Виларди
39:47
Патрик Кох
3-й период
40:31
Оливер Окульяр
42:14
Габриэль Виларди
(Джон Таварес, Роберт Томас)
44:54
Джон Таварес
(Морган Райлли, Райан О`Райлли)
46:25
Маклин Селебрини
47:36
Райан О`Райлли
(Эван Бушар)
49:21
Маклин Селебрини
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
56:14
Дентон Матейчук
Статистика
Словакия
Канада
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Иржи Ондрачек
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит