Сборная Финляндии в пятый раз в истории выиграла ЧМ по хоккею

Финны играли в финале чемпионата мира впервые с 2022 года. В решающем матче они обыграли швейцарцев.

Источник: РБК Спорт

Сборная Финляндии стала победительницей проходившего в Швейцарии чемпионата мира по хоккею, завоевав золото в пятый раз в истории.

В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1:0.

Бронзу ранее в воскресенье взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3:2.

Финны выигрывали чемпионат мира четыре раза, последний — в 2022 году, после чего не проходили дальше четвертьфинала. На групповом этапе в этом году финны проиграли швейцарцам со счетом 2:4.

Швейцарцы в третий раз подряд играли в финале — в 2024 году они уступили в решающем матче чехам (0:2), а в 2025-м — американцам (0:1 после овертайма).

Турнир в пятый раз подряд пропустила сборная России, которую в 2022 году отстранили из-за военной операции на Украине.

Швейцария
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Финляндия
Хоккей, Чемпионат мира, Тур 1
31.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Ян Кадье
Антти Пеннанен
Вратари
Леонардо Дженони
Юстус Аннунен
1-й период
08:50
Аату Рятю
11:50
Келвин Тюркауф
15:24
Дин Кукан
19:54
Урхо Вааканайнен
19:54
Антон Лунделл
2-й период
29:37
Дамьен Риат
3-й период
43:57
Кристиан Марти
51:24
Келвин Тюркауф
51:55
Конста Хелениус
Овертайм
70:42
Конста Хелениус
(Антон Лунделл, Микко II Лехтонен)
Статистика
Швейцария
Финляндия
Штрафное время
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит