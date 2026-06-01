Сборная Финляндии в пятый раз в истории выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии стала победительницей проходившего в Швейцарии чемпионата мира по хоккею, завоевав золото в пятый раз в истории.
В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1:0.
Бронзу ранее в воскресенье взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3:2.
Финны выигрывали чемпионат мира четыре раза, последний — в 2022 году, после чего не проходили дальше четвертьфинала. На групповом этапе в этом году финны проиграли швейцарцам со счетом 2:4.
Швейцарцы в третий раз подряд играли в финале — в 2024 году они уступили в решающем матче чехам (0:2), а в 2025-м — американцам (0:1 после овертайма).
Турнир в пятый раз подряд пропустила сборная России, которую в 2022 году отстранили из-за военной операции на Украине.
Ян Кадье
Антти Пеннанен
Леонардо Дженони
Юстус Аннунен
08:50
Аату Рятю
11:50
Келвин Тюркауф
15:24
Дин Кукан
19:54
Урхо Вааканайнен
19:54
Антон Лунделл
29:37
Дамьен Риат
43:57
Кристиан Марти
51:24
Келвин Тюркауф
51:55
Конста Хелениус
70:42
Конста Хелениус
(Антон Лунделл, Микко II Лехтонен)
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит