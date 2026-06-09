ИИХФ спрашивает мнение других стран об участии России. Начали с женского МЧМ

Чешский хоккейный союз рассмотрит возможный допуск женской сборной России к участию в чемпионате мира-2027 среди хоккеисток не старше 18 лет. Об этом изданию iDnes рассказал вице-президент организации Петр Бржиза. Вероятно, речь идет об опросе ИИХФ, который международная федерация рассылает другим странам. Скорее всего, решение о допуске не будет зависеть исключительно от этого голосования, но определенный вес оно все равно будет иметь.
Обязаны соблюдать устав
Бржиза, также являющийся первым вице-президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ), заявил, что союзу необходимо разработать регламент, который должен определить условия возможного участия нашей сборной на предстоящем молодежном ЧМ. По словам функционера, организация уже получила официальное письмо от ИИХФ с требованием высказать свою позицию относительно участия России. Турнир среди девушек до 18 лет пройдет в чешской Остраве с 8 по 17 января 2027 года.
«Я не комментирую, с чем я согласен, а с чем нет. Я, как и весь совет ИИХФ, обязан соблюдать устав и правила. Чешский союз уже получил официальный документ, который необходимо проработать. Конечно, рассматриваются не только риски безопасности. Союз сейчас взаимодействует с государственными органами для подготовки необходимых документов к заседанию дисциплинарного комитета», — сказал Бржиза.
Примечательно, что в июне 2023-го чешское правительство одобрило запрет российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны.
Напомним, сборные России и Белоруссии по хоккею были отстранены от участия в международных турнирах в феврале 2022-го. В декабре прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям вернуть наших спортсменов к соревнованиям в юношеских дисциплинах с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных видах. Хотя в январе ИИХФ продлила санкции, процесс постепенно начал сдвигаться с мертвой точки.
28 мая мужская юниорская сборная Белоруссии была допущена до участия в чемпионате мира в Дулуте (США). Также дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27 — теперь федерация должна собрать руководящий орган на конгрессе и рассмотреть вопрос о снятии ограничений. Это произойдет в сентябре.
Ранее Федерация хоккея России сообщила, что процесс допуска сборных России будет поэтапным: ее участие будет рассматриваться для каждого отдельного турнира. Первый в списке в 2027 году именно женский МЧМ. Далее следует мужской юниорский чемпионат мира (игроки до 18 лет). По информации «СЭ», опрос мнения об участии нашей команды на этом турнире в другие федерации еще не рассылался.
Тем не менее даже шансы на положительное решение по женскому ЮЧМ пока остаются невысокими. Большинство ведущих хоккейных держав, вероятно, выступят против. И дело не только в политических причинах: им просто невыгодно возвращение конкурентной России на мировую арену.
В Германии пока без нас
Показательно, что ИИХФ, не дожидаясь конгресса, уже объявила состав групп на взрослый ЧМ-2027 в Германии: России и Белоруссии в списке ожидаемо не оказалось. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал ситуацию издевательством.
«Пропускаем ЧМ? Это плохая новость. Если бы ИИХФ хотела нас вернуть, то подождала бы до конгресса в сентябре, а потом формировала список групп. Над нами по-прежнему продолжают издеваться», — сказал Фетисов «СЭ».
Высказался и комментатор Дмитрий Губерниев.
«Нас в хоккее, очевидно, не ждут. А вы думали, мы появимся в заявке на ЧМ-2027 в качестве чемпионов и обладателей кубка? Не очень понимаю, с чего все вдруг решили, что нас резко допустят. Они будут сопротивляться — это ясно всем. Несмотря на решение дисциплинарного комитета, будут гадить до последнего», — приводит слова Губерниева Metaratings.
В группе A на ЧМ-2027 сыграют действующий чемпион мира Финляндия, а также финалист турнира 2026 года — сборная Швейцарии. Компанию им составят Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. В группе B выступят Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.
Егор Сергеев