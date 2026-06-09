ИИХФ спрашивает мнение других стран об участии России. Начали с женского МЧМ

«Нас в хоккее, очевидно, не ждут. А вы думали, мы появимся в заявке на ЧМ-2027 в качестве чемпионов и обладателей кубка? Не очень понимаю, с чего все вдруг решили, что нас резко допустят. Они будут сопротивляться — это ясно всем. Несмотря на решение дисциплинарного комитета, будут гадить до последнего», — приводит слова Губерниева Metaratings.