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«Мы считаем это немыслимым». В Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения сборной России по хоккею

Ожидаемый протест.

Источник: Спорт-Экспресс

Швеция, Финляндия и Чехия выступают против возможного возвращения сборной России по хоккею на международную арену. Об этом представители соответствующих федераций рассказали изданию SVT.

«Мы не видим возможности играть против россиян»

Подробнее всех о ситуации высказался председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон. По словам функционера, его страну абсолютно устраивает ситуация, сложившаяся в последние несколько лет. «Мы считаем правильным, что ежегодные решения об отстранении принимаются четко. И мы уважаем существующий процесс», — сказал Ларссон.

Также шведский председатель выразил сожаление, что у ИИХФ осталось не так много инструментов для отстранения. «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе международной федерации нет пунктов, позволяющих ее отстранить, за исключением тех, которые касаются безопасности», — отметил Ларссон.

Солидарен с ним и генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черни. «Наше мнение — в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности сыграть против российской национальной команды», — заявил функционер.

Та же позиция и у финнов. «Возвращение России — это лишь предположение. Ничего еще не решено. И, как я уже говорил, наше мнение не изменилось — мы против», — прокомментировал президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен.

Все трое при этом отказались говорить о плане действий на случай возможного допуска России.

Причина для беспокойства

Напомним, в конце мая дисциплинарный совет ИИХФ отменил решение совета организации о недопуске сборной России к соревнованиям сезона-2026/27. В качестве причины было указано, что представленные федерацией аргументы и отчеты не содержали достаточных оснований для отстранения.

«На последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с ИИХФ. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал тогда в социальных сетях министр спорта России Михаил Дегтярев.

Само по себе решение еще не означает моментального допуска — это разъяснили как в Федерации хоккея России, так и в ИИХФ. Однако организация теперь будет принимать решение по каждому конкретному турниру — и не исключено, что исход может быть положительным.

Сборная России по хоккею отстранена от всех международных соревнований с 2022 года.

Леонид Ларин