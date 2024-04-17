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08:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и заняли 2-е место в зоне wild card.

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период | Источник: Sports.Ru

Выход в плей-офф стал для клуба из столицы США 15-м за 19 сезонов с форвардом Александром Овечкиным в составе (с сезона-2005/06).

За это время «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли (в 2018 году), при этом в остальных случаях не заходил дальше 2-го раунда.

Отметим, что с сезона-2005/06 чаще «столичных» в плей-офф попадал только «Питтсбург» (16 раз подряд — с 2007 по 2022 годы, 3 Кубка Стэнли на отрезке).

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