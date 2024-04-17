«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период | Источник: Sports.Ru

Выход в плей-офф стал для клуба из столицы США 15-м за 19 сезонов с форвардом Александром Овечкиным в составе (с сезона-2005/06).

За это время «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли (в 2018 году), при этом в остальных случаях не заходил дальше 2-го раунда.