Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в сокращенном сезоне-2020/21

Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в коротком сезоне-2020/21 | Источник: Sports.Ru

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков. Меньше голов за одну регулярку у Александра было только в сокращенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21 (24 в 45 играх).

При этом после 43 игр в этом сезоне на счету Овечкина было только 9 шайб. В следующих 36 матчах он отличился 22 раза.

Александр в 18-й раз достиг отметки 30 шайб за сезон и установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Майка Гартнера (17 таких сезонов).

Всего на его счету 853 шайбы в 1426 играх в рамках регулярок. Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). Погоня за этим рекордом продолжится в следующем сезоне.

По голам с учетом плей-офф (925 в 1573 играх) Овечкин тоже занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016 в 1695).

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 41 шайба.