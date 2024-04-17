Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Все события
08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в сокращенном сезоне-2020/21

Капитан «Вашингтона» отличился в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1). Победа принесла «Кэпиталс» выход в плей-офф.
Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в коротком сезоне-2020/21 | Источник: Sports.Ru

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков. Меньше голов за одну регулярку у Александра было только в сокращенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21 (24 в 45 играх).

При этом после 43 игр в этом сезоне на счету Овечкина было только 9 шайб. В следующих 36 матчах он отличился 22 раза.

Александр в 18-й раз достиг отметки 30 шайб за сезон и установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Майка Гартнера (17 таких сезонов).

Всего на его счету 853 шайбы в 1426 играх в рамках регулярок. Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). Погоня за этим рекордом продолжится в следующем сезоне.

По голам с учетом плей-офф (925 в 1573 играх) Овечкин тоже занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016 в 1695).

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 41 шайба.

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.

Читайте также от «Sports»
Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой
Фантастика! Не увидели ни судьи, ни соперники
У Овечкина новый рекорд в НХЛ
Ошибка судьи, из-за которой проиграл Медведев
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь