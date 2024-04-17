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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что “Детройт” уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»

«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что “Детройт” уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли» | Источник: Sports.Ru

В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс на выход в плей-офф.

«Это было сумасшествие. “Детройт” уже набрал 1 очко (что позволило “Ред Уингс” в любом случае обойти “Флайерс” в таблице — прим. Sports), а “Филадельфия” все равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Мы воспользовались этим. Спасибо, Филли», — сказал Овечкин.

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.

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