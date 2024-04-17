Буре о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр совершит грандиозную вещь — для себя и для России. Но для меня Уэйн останется самым крутым хоккеистом за всю историю» | Источник: Sports.Ru

— НХЛ предсказать нельзя. На примере «Вашингтона» видим, как грамотно там работают тренер и менеджмент. За то, что специалист Спенсер Карбери в таких обстоятельствах попал в плей-офф, его можно включить в тройку номинантов на «Джек Адамс Трофи» — приз тренеру года.

— Овечкину осталось забросить 42 шайбы, чтобы обогнать Уэйна Гретцки. Нас ждет что-то грандиозное? Как рекорд Боба Бимона в прыжках?

— Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту — или даже длину, если вы говорите о Бимоне — берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

— Как ваш знакомый Гретцки отреагирует, когда у него отберут вечный рекорд?

— Уэйн — отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.

Для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды. Я же видел, как Гретцки играет. Кроме голов, он набирал по 200 очков за сезон.

И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три-четыре шага вперед. Я других таких хоккеистов не видел, — сказал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ.

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 41 шайба.