Назаров о «Вашингтоне» в плей-офф: «Сегодня всемирный день Овечкина. Саша еще раз доказал: русский дух не сломить»

«Сегодня, безусловно, всемирный день Овечкина. У Саши получился сложный регулярный чемпионат, но в итоге он спас не только себя, но и всю команду, как и положено настоящему лидеру и капитану. Мы помним, что Овечкин начинал сложно, однако сумел перезагрузиться и заиграл здорово, а мы моментально увидели другой “Вашингтон”.