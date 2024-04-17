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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Назаров о «Вашингтоне» в плей-офф: «Сегодня всемирный день Овечкина. Саша еще раз доказал: русский дух не сломить»

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ и вышел в плей-офф. В первом раунде «Кэпиталс» сыграют с «Рейнджерс».

Назаров о «Вашингтоне» в плей-офф: «Сегодня всемирный день Овечкина. Саша еще раз доказал: русский дух не сломить» | Источник: Sports.Ru

«Сегодня, безусловно, всемирный день Овечкина. У Саши получился сложный регулярный чемпионат, но в итоге он спас не только себя, но и всю команду, как и положено настоящему лидеру и капитану. Мы помним, что Овечкин начинал сложно, однако сумел перезагрузиться и заиграл здорово, а мы моментально увидели другой “Вашингтон”.

Впереди плей-офф, который будет вдвойне интереснее тем, что в нем сыграют многие россияне. Противостояние «Рейнджерс» — «Вашингтон» обещает получиться ярким. Обязательно последим, нас ждут бессонные ночи.

Саша Овечкин еще раз доказал: русский дух не сломить. В ключевом матче решающий гол, 31 шайба за сезон, 41 гол до Уэйна Гретцки. Великая погоня главной звезды всей лиги продолжается", — сообщил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 41 шайба.

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.

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