Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Все события
11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин разделил 5-е место в истории НХЛ по голам за сезон в 38+ лет. Лидирует Горди Хоу — 44 шайбы в 40 лет

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.

Овечкин разделил 5-е место в истории НХЛ по голам за сезон в 38+ лет. Лидирует Горди Хоу — 44 шайбы в 40 лет | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забросил первую шайбу в игре. Этот гол стал для него 31-м в этом сезоне.

Российский игрок разделил пятое место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 38 и более лет. Он занимает эту позицию с Джонни Бьюсиком (31 шайба в 38 лет), Теему Селянне (31 гол в 40 лет) и Горди Хоу (31 шайба в 41 год).

38-летнего форварда опережают Джонни Бьюсик (36 голов в 40 лет), Бретт Халл (37 шайб в 38 лет) и Горди Хоу (39 голов в 39 лет, 44 шайбы в 40 лет).

Читайте также от «Sports»
Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой
Фантастика! Не увидели ни судьи, ни соперники
У Овечкина новый рекорд в НХЛ
Ошибка судьи, из-за которой проиграл Медведев
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь