Овечкин разделил 5-е место в истории НХЛ по голам за сезон в 38+ лет. Лидирует Горди Хоу — 44 шайбы в 40 лет | Источник:

Александр Овечкин забросил первую шайбу в игре. Этот гол стал для него 31-м в этом сезоне.

Российский игрок разделил пятое место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 38 и более лет. Он занимает эту позицию с Джонни Бьюсиком (31 шайба в 38 лет), Теему Селянне (31 гол в 40 лет) и Горди Хоу (31 шайба в 41 год).