Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для “Вашингтона” как седьмой матч плей-офф» | Источник: Sports.Ru

"Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф.

Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что “Детройт” уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли».