Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для “Вашингтона” как седьмой матч плей-офф»
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.
"Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф.
Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что “Детройт” уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли».
? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.