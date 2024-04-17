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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для “Вашингтона” как седьмой матч плей-офф»

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для “Вашингтона” как седьмой матч плей-офф» | Источник: Sports.Ru

"Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф.

Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что “Детройт” уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли».

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.

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