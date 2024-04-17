Бабаев о Кубке Стэнли: «У “Вашингтона” шансов немного, состав у “Рейнджерс” ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться» | Источник: Sports.Ru

«Мы же говорили, что шансы “Вашингтона” на попадание в плей-офф НХЛ 50 на 50, ребята боролись до последнего, все сложилось удачно.

Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.

С «Рейнджерс» в плей-офф будет тяжело, Игорь Шестеркин — один из лучших вратарей НХЛ, а Артемий Панарин — один из лучших нападающих лиги.