Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Все события
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Бабаев о Кубке Стэнли: «У “Вашингтона” шансов немного, состав у “Рейнджерс” ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться»

Соперником «Кэпиталс» в первом раунде Кубка Стэнли будут «Рейнджерс».

Бабаев о Кубке Стэнли: «У “Вашингтона” шансов немного, состав у “Рейнджерс” ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться» | Источник: Sports.Ru

«Мы же говорили, что шансы “Вашингтона” на попадание в плей-офф НХЛ 50 на 50, ребята боролись до последнего, все сложилось удачно.

Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.

С «Рейнджерс» в плей-офф будет тяжело, Игорь Шестеркин — один из лучших вратарей НХЛ, а Артемий Панарин — один из лучших нападающих лиги.

Состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее, шансов у «Вашингтона» немного, но это НХЛ, здесь все может случиться", — сказал агент Шуми Бабаев.

Читайте также от «Sports»
«В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние». Интервью с самой быстрой девушкой России
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь