Бабаев о Кубке Стэнли: «У “Вашингтона” шансов немного, состав у “Рейнджерс” ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться»
Соперником «Кэпиталс» в первом раунде Кубка Стэнли будут «Рейнджерс».
Соперником «Кэпиталс» в первом раунде Кубка Стэнли будут «Рейнджерс».
«Мы же говорили, что шансы “Вашингтона” на попадание в плей-офф НХЛ 50 на 50, ребята боролись до последнего, все сложилось удачно.
Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.
С «Рейнджерс» в плей-офф будет тяжело, Игорь Шестеркин — один из лучших вратарей НХЛ, а Артемий Панарин — один из лучших нападающих лиги.
Состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее, шансов у «Вашингтона» немного, но это НХЛ, здесь все может случиться", — сказал агент Шуми Бабаев.