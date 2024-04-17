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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Кожевников: «Овечкин точно побьет рекорд Гретцки за 2 года. Он устроит праздник для всего мира»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Александр Кожевников: «Овечкин точно побьет рекорд Гретцки за 2 года. Он устроит праздник для всего мира» | Источник: Sports.Ru

"Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьет рекорд Гретцки по результативности. А, может быть, и в следующем году попробует.

Овечкин точно устроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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