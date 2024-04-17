Овечкин о выходе в плей-офф: «Главное — вера друг в друга. “Вашингтон” проходил через травмы и обмены, но мы продолжаем верить. Этот опыт поможет нам»

"Весь год мы проходили через множество сложных моментов, травмы, обмены, и мы все еще верим в успех. Главное — вера друг в друга.
Тот опыт, который мы приобрели за последний месяц, поможет нам. Он поможет тренерскому штабу, потому что Карбс (Спенсер Карбери — Sports) впервые будет участвовать в плей-офф в качестве главного тренера.
Это огромный шаг для нас«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
38-летний форвард набрал в этом сезоне 65 (31+34) очков в 79 матчах.
? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.