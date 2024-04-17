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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о выходе в плей-офф: «Главное — вера друг в друга. “Вашингтон” проходил через травмы и обмены, но мы продолжаем верить. Этот опыт поможет нам»

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

Овечкин о выходе в плей-офф: «Главное — вера друг в друга. “Вашингтон” проходил через травмы и обмены, но мы продолжаем верить. Этот опыт поможет нам» | Источник: Sports.Ru

"Весь год мы проходили через множество сложных моментов, травмы, обмены, и мы все еще верим в успех. Главное — вера друг в друга.

Тот опыт, который мы приобрели за последний месяц, поможет нам. Он поможет тренерскому штабу, потому что Карбс (Спенсер Карбери — Sports) впервые будет участвовать в плей-офф в качестве главного тренера.

Это огромный шаг для нас«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

38-летний форвард набрал в этом сезоне 65 (31+34) очков в 79 матчах.

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.

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