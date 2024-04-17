Каменский об Овечкине: «Человек — не робот. Был небольшой спад, но он справился, вышел на свой уровень. В 38 лет забросить 31 шайбу — большое достижение» | Источник: Sports.Ru

После победы над «Филадельфией» (2:1) «Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

"До победы в Кубке Стэнли еще предстоит долгая дорога. Хорошо, что Саша привел свою команду в плей-офф, и они туда попали. Шансы у всех одинаковы, все начинается заново. Мы всем будем болеть и следить за Овечкиным.

Человек — не робот, он не может постоянно работать в одном темпе, поэтому был небольшой спад. Но это произошло в течение двух месяцев всего, мы не знаем из-за чего. Всегда бывают взлеты и падения, но он с ним справился, вышел на свой уровень.

Сейчас Саша показывает тот хоккей, от которого зрители получают удовольствие.

В 38 лет забросить 31 шайбу — это большое достижение. Как он был великим, так и останется. Тем более команду свою притащил в плей-офф.