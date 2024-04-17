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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Каменский об Овечкине: «Человек — не робот. Был небольшой спад, но он справился, вышел на свой уровень. В 38 лет забросить 31 шайбу — большое достижение»

Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Каменский об Овечкине: «Человек — не робот. Был небольшой спад, но он справился, вышел на свой уровень. В 38 лет забросить 31 шайбу — большое достижение» | Источник: Sports.Ru

После победы над «Филадельфией» (2:1) «Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

"До победы в Кубке Стэнли еще предстоит долгая дорога. Хорошо, что Саша привел свою команду в плей-офф, и они туда попали. Шансы у всех одинаковы, все начинается заново. Мы всем будем болеть и следить за Овечкиным.

Человек — не робот, он не может постоянно работать в одном темпе, поэтому был небольшой спад. Но это произошло в течение двух месяцев всего, мы не знаем из-за чего. Всегда бывают взлеты и падения, но он с ним справился, вышел на свой уровень.

Сейчас Саша показывает тот хоккей, от которого зрители получают удовольствие.

В 38 лет забросить 31 шайбу — это большое достижение. Как он был великим, так и останется. Тем более команду свою притащил в плей-офф.

Он талант, ему ничего не надо доказывать больше, потому что он второй бомбардир в истории НХЛ, но думаю, что будет первым. Побьет рекорд в следующем сезоне? Саша может все", — сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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