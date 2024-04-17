Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде Гретцки, команда всегда была приоритетом. Выход в плей-офф — большое достижение»
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ и вышли в плей-офф.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ и вышли в плей-офф.
Александр Овечкин забил 853-й гол в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки — 41 шайба.
"Саша не фокусируется на рекорде [Гретцки]. Командный успех всегда был для него важнее. Чем меньше внимания на это обращаешь, тем легче дается результат.
Команда всегда была приоритетом. Выход в плей-офф — большое достижение, особенно в такой трудный сезон. Было много травм, изменения в составе: потеряли Бэкстрема и Кузнецова.
Поэтому считаю, что ребята проявили характер, а тренер Спенсер Карбери сделал отличную работу, сплотив коллектив и объединив их идеей", — сказал агент Александра Овечкина Глеб Чистяков.