Федор Канарейкин: «Овечкин — давно герой “Вашингтона” и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф — полностью его заслуга»
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.
38-летний форвард забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Овечкин давно уже герой “Вашингтона” и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф — полностью его заслуга!
Сократил отставание от Гретцки на одну шайбу, ждем, что будет дальше", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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