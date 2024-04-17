Федор Канарейкин: «Овечкин — давно герой “Вашингтона” и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф — полностью его заслуга»

38-летний форвард забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин давно уже герой “Вашингтона” и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф — полностью его заслуга!

Сократил отставание от Гретцки на одну шайбу, ждем, что будет дальше", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.