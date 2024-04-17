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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Федор Канарейкин: «Овечкин — давно герой “Вашингтона” и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф — полностью его заслуга»

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.

38-летний форвард забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин давно уже герой “Вашингтона” и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф — полностью его заслуга!

Сократил отставание от Гретцки на одну шайбу, ждем, что будет дальше", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

? Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался.

Победа «Вашингтона» — в эмоциях Овечкина. Как Великий встретил выход в плей-офф.

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