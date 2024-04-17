Алексей Терещенко: «Овечкин — лидер команды, ведет ее за собой. Но, если бы все строилось только на нем, “Вашингтон” не попал бы в плей-офф» | Источник:

— Да, Саша влияет, имеет большое значение для «Вашингтона». Но это команда выигрывает. При всем уважении к Сашке, это — команда. И он говорит, что они ради этого и играют. Он лидер команды, ведет ее за собой. Но, если бы все строилось только на нем, я думаю, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф. Они именно командную игру поправили. Поэтому они зацепились за восьмую строчку. Это мое мнение.