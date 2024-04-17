Валерий Каменский: «Овечкин вывел “Вашингтон” в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить» | Источник: Sports.Ru

"Александр лишний раз доказал, что он большой мастер, умеет справляться с трудностями, что он сделал с достоинством. Считаю, что чемпионат у него удался, он вывел свою команду в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. И я думаю, что он будет двигаться дальше.

Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить. Но Саша с характером, и я думаю, все у него получится. Мы ему все поможем, будем болеть за него, 41 гол тоже нужно забить", — сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.