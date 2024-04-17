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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Валерий Каменский: «Овечкин вывел “Вашингтон” в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить»

Нападающий «Вашингтона» набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах. «Кэпиталс» вышли в плей-офф, заняв 8-е место в таблице Восточной конференции.

Валерий Каменский: «Овечкин вывел “Вашингтон” в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить» | Источник: Sports.Ru

"Александр лишний раз доказал, что он большой мастер, умеет справляться с трудностями, что он сделал с достоинством. Считаю, что чемпионат у него удался, он вывел свою команду в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. И я думаю, что он будет двигаться дальше.

Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить. Но Саша с характером, и я думаю, все у него получится. Мы ему все поможем, будем болеть за него, 41 гол тоже нужно забить", — сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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