Овечкин о выходе в плей-офф: «Атмосфера в раздевалке была потрясающей, мы обыграли хорошие команды, чтобы добиться этого. В плей-офф будет другой хоккей» | Источник:

"В раздевалке было потрясающе. Мы наслаждались этим процессом. Это нечто особенное. Вот почему мы играем в хоккей. Хочется быть в такой атмосфере, и мы обыграли довольно хорошие команды, чтобы добиться этого.

Никто не думал, что мы окажемся в такой ситуации, но мы победили. Мы насладимся этим моментом сегодня, завтра, а затем вернемся к работе. Никогда не знаешь, что произойдет в плей-офф. Это другой хоккей, другая атмосфера. Все будут на другом уровне. Я очень взволнован", — сказал Овечкин.