Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 — нет. Желаем ему удачи, хотя побить рекорд Гретцки будет сложно» | Источник: Sports.Ru

— «Вашингтон» и должен был попадать в плей-офф. Команда уже давно начала перестройку, когда Евгения Кузнецова освободили из команды и тренер начал искать варианты усиления игры. В итоге клуб решил свою задачу и попал в плей-офф. Теперь вопрос, как там получится выступить.

— Александр Овечкин хорошо разыгрался во второй половине чемпионата.

— Так и должно было быть, он изо всех сил будет стараться, чтобы побить рекорд Гретцки. В таком возрасте непросто найти мотивацию. Вот Женя Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 лет — нет.