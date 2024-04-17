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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 — нет. Желаем ему удачи, хотя побить рекорд Гретцки будет сложно»

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ и гарантировали себе 8-е место в таблице Восточной конференции.

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 — нет. Желаем ему удачи, хотя побить рекорд Гретцки будет сложно» | Источник: Sports.Ru

— «Вашингтон» и должен был попадать в плей-офф. Команда уже давно начала перестройку, когда Евгения Кузнецова освободили из команды и тренер начал искать варианты усиления игры. В итоге клуб решил свою задачу и попал в плей-офф. Теперь вопрос, как там получится выступить.

— Александр Овечкин хорошо разыгрался во второй половине чемпионата.

— Так и должно было быть, он изо всех сил будет стараться, чтобы побить рекорд Гретцки. В таком возрасте непросто найти мотивацию. Вот Женя Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 лет — нет.

Желаем ему только удачи, хотя побить рекорд Гретцки все равно будет сложно. Возможно, Овечкин пересмотрит свою подготовку к сезону, ему нужно вернуть тонус. Скорость у него упала, не зря он худший в команде по показателю полезности. Мне кажется, что если бы было меньше шума вокруг этого рекорда, Овечкину было бы легче, — сказал бывший директор «Трактора».

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