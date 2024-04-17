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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко о невыходе «Питтсубрга» в плей-офф: «Это проблема не конкретно Малкина, а клуба в целом. Должны что-то поменять и что-то сделать, как и “Вашингтон”

«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. Команда под руководством Майка Салливана набрала 88 очков в 81 игре и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

Терещенко о невыходе «Питтсубрга» в плей-офф: «Это проблема не конкретно Малкина, а клуба в целом. Должны что-то поменять и что-то сделать, как и “Вашингтон” | Источник: Sports.Ru

«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. Команда под руководством Майка Салливана набрала 88 очков в 81 игре и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

— «Питтсбург» с Евгением Малкиным второй год подряд не смог выйти в плей-офф…

— Жалко, жалко. Я вообще Женю считаю одним из самых универсальных игроков в лиге, топ-уровень, играет в большинстве и меньшинстве. В меньшинстве, конечно, в меньшей степени. Но, опять же, он универсальный центральный нападающий.

Конечно, жалко. Хотелось, чтобы и «Вашингтон», и «Питтсбург» были в плей-офф. При том что ребята уже возрастные, каждый сезон дорог. Конечно, хотелось бы, чтобы они боролись за Кубок Стэнли.

Там очка не хватит, хотя матч в запасе еще. Но это не конкретно проблема Малкина. Это проблема в целом «Питтсбурга». Должны что-то поменять и что-то сделать, как и «Вашингтон», — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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