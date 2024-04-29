Владислав Третьяк: «Овечкин — легендарная личность. Вся Россия болеет за него. Желаю хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!»

В плей-офф в серии с «Рейнджерс» (0−4 в серии) форвард не отметился результативными действиями.
"Саша — молодец. По ходу сезона он собрался.
Особенно в конце регулярного чемпионата, когда «Вашингтон» была на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф. Он забросил решающие шайбы.
Он лидер команды, в «Вашингтоне» все зависит от Овечкина. Ему огромное уважение за его игру.
Александр — легендарная личность. Вся Россия болеет за него.
Желаю ему сейчас хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!" — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.