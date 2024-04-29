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29 апреля, источник: Sports.Ru

Владислав Третьяк: «Овечкин — легендарная личность. Вся Россия болеет за него. Желаю хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!»

Капитан «Вашингтона» набрал 65 (31+34) балла в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Владислав Третьяк: «Овечкин — легендарная личность. Вся Россия болеет за него. Желаю хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!» | Источник: Sports.Ru

В плей-офф в серии с «Рейнджерс» (0−4 в серии) форвард не отметился результативными действиями.

"Саша — молодец. По ходу сезона он собрался.

Особенно в конце регулярного чемпионата, когда «Вашингтон» была на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф. Он забросил решающие шайбы.

Он лидер команды, в «Вашингтоне» все зависит от Овечкина. Ему огромное уважение за его игру.

Александр — легендарная личность. Вся Россия болеет за него.

Желаю ему сейчас хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!" — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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