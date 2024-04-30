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21:07 (мск), источник: ТАСС

В СКА рассказали, почему не стали продолжать сотрудничество со «СКА-Карелией» в МХЛ

О приостановке сотрудничества с карельским клубом было объявлено 11 апреля.

СКА
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. СКА решил приостановить сотрудничество со «СКА-Карелией», поскольку клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) решил не включаться в работу вертикали всей системы санкт-петербургского клуба. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

СКА сообщил о приостановке сотрудничества с карельским клубом 11 апреля.

«У нас большой опыт, позитивное начало, но сводить сотрудничество к выделению финансовых средств — в корне неправильно», — сказал Медведев.

«Мы выстроили вертикаль во всей нашей хоккейной системе и предлагали “СКА-Карелии”, чтобы они в этот механизм включились. И для этого много ума не надо — надо просто принять те системные правила и регулирования, умещающиеся на одном листке бумаги. Но там предпочли пойти своим путем», — добавил он.

Команда из Кондопоги в сезоне-2024/25 Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги будет выступать под названием «Хорс-Карелия».

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