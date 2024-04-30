В СКА рассказали, почему не стали продолжать сотрудничество со «СКА-Карелией» в МХЛ

«Мы выстроили вертикаль во всей нашей хоккейной системе и предлагали “СКА-Карелии”, чтобы они в этот механизм включились. И для этого много ума не надо — надо просто принять те системные правила и регулирования, умещающиеся на одном листке бумаги. Но там предпочли пойти своим путем», — добавил он.