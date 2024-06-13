В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду | Источник: РИА "Новости"

«Для популяризации хоккея, чтобы проводить серьезные мероприятия, в Крыму обязательно должен быть стационарный Дворец зимних видов спорта. Над этой задачей мы работаем. У нас есть инициативы инвестора — спортсмена Ильи Авербуха. Это будет реализация частно-государственного партнерства», — сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко уточнил, что при помощи Минспорта РК сегодня в республике создается спортивная инфраструктура: два катка в Симферополе, Ледовый дворец в Уютном, в перспективе появление ледовой площадки в Керчи.

«Есть важная задача — у нас должен быть профессиональный каток, и мы будем пытаться собирать профессиональную команду. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся решить эти вопросы, и будет у нас как минимум молодежная хоккейная команда», — заявил вице-президент Симферопольской городской федерации хоккея с шайбой, представитель Фонда Ночная хоккейная лига в Республике Крым Дмитрий Горячев.