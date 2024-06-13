Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Все события
17:54 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.

В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду | Источник: РИА "Новости"

«Для популяризации хоккея, чтобы проводить серьезные мероприятия, в Крыму обязательно должен быть стационарный Дворец зимних видов спорта. Над этой задачей мы работаем. У нас есть инициативы инвестора — спортсмена Ильи Авербуха. Это будет реализация частно-государственного партнерства», — сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко уточнил, что при помощи Минспорта РК сегодня в республике создается спортивная инфраструктура: два катка в Симферополе, Ледовый дворец в Уютном, в перспективе появление ледовой площадки в Керчи.

«Есть важная задача — у нас должен быть профессиональный каток, и мы будем пытаться собирать профессиональную команду. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся решить эти вопросы, и будет у нас как минимум молодежная хоккейная команда», — заявил вице-президент Симферопольской городской федерации хоккея с шайбой, представитель Фонда Ночная хоккейная лига в Республике Крым Дмитрий Горячев.

Кроме того, гости пресс-центра отметили вероятность создания в Крыму через несколько лет студенческих хоккейных команд. И подняли еще один важный вопрос — наличие собственных тренеров в этом виде спорта. Вырастить их планируют из нынешних спортсменов, которые должны получить соответствующее высшее образование.

Читайте также от «РИА Новости»
Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России
Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь