В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.
«Для популяризации хоккея, чтобы проводить серьезные мероприятия, в Крыму обязательно должен быть стационарный Дворец зимних видов спорта. Над этой задачей мы работаем. У нас есть инициативы инвестора — спортсмена Ильи Авербуха. Это будет реализация частно-государственного партнерства», — сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
Заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко уточнил, что при помощи Минспорта РК сегодня в республике создается спортивная инфраструктура: два катка в Симферополе, Ледовый дворец в Уютном, в перспективе появление ледовой площадки в Керчи.
«Есть важная задача — у нас должен быть профессиональный каток, и мы будем пытаться собирать профессиональную команду. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся решить эти вопросы, и будет у нас как минимум молодежная хоккейная команда», — заявил вице-президент Симферопольской городской федерации хоккея с шайбой, представитель Фонда Ночная хоккейная лига в Республике Крым Дмитрий Горячев.
Кроме того, гости пресс-центра отметили вероятность создания в Крыму через несколько лет студенческих хоккейных команд. И подняли еще один важный вопрос — наличие собственных тренеров в этом виде спорта. Вырастить их планируют из нынешних спортсменов, которые должны получить соответствующее высшее образование.