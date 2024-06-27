Дюбуа об Овечкине: «Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения — это просто безумие»

Дюбуа об Овечкине: «Просто безумие — иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения» | Источник: Sports.Ru

Дюбуа перешел в «Кэпиталс» в июне. Он высказался о том, что может оказаться на льду, когда Овечкин побьет рекорд.

"Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения и, надеюсь, в скором времени лучшим снайпером в истории НХЛ — это просто безумие.