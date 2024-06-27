Дюбуа об Овечкине: «Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения — это просто безумие»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Дюбуа перешел в «Кэпиталс» в июне. Он высказался о том, что может оказаться на льду, когда Овечкин побьет рекорд.
"Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения и, надеюсь, в скором времени лучшим снайпером в истории НХЛ — это просто безумие.
Иметь возможность помочь в такой момент, быть там, я уверен, это было бы чем-то невероятно особенным не только в моей карьере, но и в моей жизни«, — сказал нападающий “Кэпиталс” Пьер-Люк Дюбуа.