Овечкин об участии в благотворительном матче: «Уверен, мы сделаем большой праздник для болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно»
Матч, в котором сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.
Матч, в котором сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.
"Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь.
Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.
Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля.