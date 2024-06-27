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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об участии в благотворительном матче: «Уверен, мы сделаем большой праздник для болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно»

Матч, в котором сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.

Овечкин об участии в благотворительном матче: «Уверен, мы сделаем большой праздник для болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно» | Источник: Sports.Ru

"Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь.

Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.

Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля.

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