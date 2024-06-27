Овечкин об участии в благотворительном матче: «Уверен, мы сделаем большой праздник для болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно» | Источник:

"Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь.

Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.