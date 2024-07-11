Маклеллан об общении с Овечкиным: «Он большой любитель эмодзи. У нас в переписке их больше, чем текстовых сообщений» | Источник: Sports.Ru

Маклеллан, который продолжит работу как президент по хоккейным операциям, рассказал об этом капитану команды Александру Овечкину.

«Я больше [общался с ним] до того, какмы начали работу на рынке свободных агентов. Ну, знаете: “Как ты думаешь, что мы сможем сделать?” Мы обсудили это в общих чертах.

Затем мы больше переписывались, когда у нас получалось чего-то достичь. Он большой любитель эмодзи, поэтому эмодзи у нас там больше, чем текстовых сообщений или диалогов.

Я поговорил с ним и объяснил, что Крис берет все на себя, но я все еще буду рядом«, — сказал президент “Вашингтона” по хоккейным операциям Брайан Маклеллан в эфире Monumental Sports Network.

Овечкин отправил эмозди «?» генменеджеру «Вашингтона» на фоне нескольких трансферов клуба.