Маклеллан об общении с Овечкиным: «Он большой любитель эмодзи. У нас в переписке их больше, чем текстовых сообщений»
Ранее стало известно, что новым генменеджером «Вашингтона» стал Крис Патрик.
Ранее стало известно, что новым генменеджером «Вашингтона» стал Крис Патрик.
Маклеллан, который продолжит работу как президент по хоккейным операциям, рассказал об этом капитану команды Александру Овечкину.
«Я больше [общался с ним] до того, какмы начали работу на рынке свободных агентов. Ну, знаете: “Как ты думаешь, что мы сможем сделать?” Мы обсудили это в общих чертах.
Затем мы больше переписывались, когда у нас получалось чего-то достичь. Он большой любитель эмодзи, поэтому эмодзи у нас там больше, чем текстовых сообщений или диалогов.
Я поговорил с ним и объяснил, что Крис берет все на себя, но я все еще буду рядом«, — сказал президент “Вашингтона” по хоккейным операциям Брайан Маклеллан в эфире Monumental Sports Network.
Овечкин отправил эмозди «?» генменеджеру «Вашингтона» на фоне нескольких трансферов клуба.
Овечкин пойдет за вторым кубком? «Вашингтон» мощно сыграл на рынке и амбициозно обновил состав.