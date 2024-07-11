Маклеллан о центре для Овечкина: «Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия» | Источник:

Я считаю, что в определенной степени сработал вариант со Строумом.

Очевидно, что Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия, они будут отталкиваться от этого«, — сказал президент “Вашингтона” по хоккейным операциям Брайан Маклеллан в эфире Monumental Sports Network.