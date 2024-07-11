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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Маклеллан о центре для Овечкина: «Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия»

"У Карбери найдутся идеи на этот счет. Я думаю, он попробует все.

Маклеллан о центре для Овечкина: «Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия» | Источник: Sports.Ru

Я считаю, что в определенной степени сработал вариант со Строумом.

Очевидно, что Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия, они будут отталкиваться от этого«, — сказал президент “Вашингтона” по хоккейным операциям Брайан Маклеллан в эфире Monumental Sports Network.

Дюбуа об Овечкине: «Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения — это просто безумие».

Овечкин пойдет за вторым кубком? «Вашингтон» мощно сыграл на рынке и амбициозно обновил состав.

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