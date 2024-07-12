Овечкин о Хантере: «Тренер для защитников. В 2012-м наше звено с Бэкстремом и Семиным разрывало. Но только мы ведем в счете, без разницы, какой период — сразу сушить»

Овечкин о Хантере: «Тренер для защитников. В 2012-м звено Бэкстрем, Семин, и я — разрывало. Но только мы ведем в счете, без разницы, какой период — сразу сушить» | Источник: Sports.Ru

— Был тренер, который меня сажал. Первый период играем, повели 1:0, я сижу. Счет 1:1, иди играй. Это был Дэйл Хантер.

Был 2013 год (2012-й — Спортс). Играем в плей-офф, играем против «Рейнджерс». Третий период, большинство, я забиваю гол. Ну все, я понимаю то, что я сейчас буду сидеть. Я сел. И вот 20 минут я вот так сидел.

Он тренер чисто для защитников. И если, допустим, мы проигрываем, он выпускал меня, Сему, Бэкстрема, мы все вместе выходили, играли, пытались что-то создать, забить. Но как только мы выигрываем, мы с Семиным сидим на лавке, вот так вот друг другу: «Ну ладно, давай посмотрим хоккей».

— Журналисты, болельщики, конечно, хотят видеть Семина, Бэкстрема, Овечкина, а не то, как обороняются.

— А ему было пофигу, понимаешь, он на своей волне был.

— И не добились результата?

— Проиграли.

— Выгнали его?

— Да. Если бы было все обоснованно, я бы понимал, но там реально у нас хорошее звено было, я, Бэкстрем и Семин, мы разрывали. Только мы ведем в счете, без разницы, первый период, второй, третий, сразу сушить, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.