Овечкин о Карбери: «Может посадить меня на лавку, если форчек не делаю. После игры я с ним поговорю, он объяснит» | Источник:

— Тренер «Вашингтона» может, например, не спрашивая тебя, посадить тебя на скамейку, не испортив с тобой отношения?

— После игры я с ним поговорю, скажу, объясни мне причину. Но если видно, что у меня не клеится, форчек не делаю, еще что-то. Конечно, он меня посадит, а потом мне это все объяснит, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.