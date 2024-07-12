Овечкин о Карбери: «Может посадить меня на лавку, если форчек не делаю. После игры я с ним поговорю, он объяснит»
Карбери в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ в качестве главного тренера.
Карбери в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ в качестве главного тренера.
— Тренер «Вашингтона» может, например, не спрашивая тебя, посадить тебя на скамейку, не испортив с тобой отношения?
— Может, конечно.
— Ты будешь молчать?
— После игры я с ним поговорю, скажу, объясни мне причину. Но если видно, что у меня не клеится, форчек не делаю, еще что-то. Конечно, он меня посадит, а потом мне это все объяснит, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о Хантере: «Тренер для защитников. В 2012-м наше звено с Бэкстремом и Семиным разрывало. Но только мы ведем в счете, без разницы, какой период — сразу сушить».