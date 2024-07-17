Новиков о Кузнецове: «Нахождение в “Вашингтоне” под прессом убило в нем жизненную радость. Поэтому он не дал хоккею того, что мог дать» | Источник: Sports.Ru

"Мне посчастливилось быть в одной команде на МЧМ-2011 с ребятами, которые сделали историю и мою биографию. Женя Кузнецов был в их числе. Безусловно, это талантливый игрок. Но талант не должен быть самым сильным. Талант дается от бога.

Женя прошел путь от ЧТЗ (тракторозаводский район, в котором находится Челябинский тракторный завод — Sports), через тренировки и ограничения, до НХЛ. К сожалению, не всегда талант бережет себя. Мы знаем много случаев, когда эти люди не давали всего, что они могли дать.

Такие люди не принадлежат себе, они принадлежат мировому сообществу. От них зависит развитие мира. Но, к сожалению, он до конца себя не раскрыл.