Орлов о рекорде Гретцки: «Все у Саши получится, он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм» | Источник:

"Все у Саши обязательно получится. Он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм.

Если в этом плане все сложится хорошо, то Овечкин обязательно побьет рекорд Гретцки«, — сказал защитник “Каролины” Дмитрий Орлов.