Орлов о рекорде Гретцки: «Все у Саши получится, он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм»
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Все у Саши обязательно получится. Он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм.
Если в этом плане все сложится хорошо, то Овечкин обязательно побьет рекорд Гретцки«, — сказал защитник “Каролины” Дмитрий Орлов.
Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й.