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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Орлов о рекорде Гретцки: «Все у Саши получится, он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Орлов о рекорде Гретцки: «Все у Саши получится, он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм» | Источник: Sports.Ru

"Все у Саши обязательно получится. Он знает, как забивать голы. Главное, чтобы обошлось без травм.

Если в этом плане все сложится хорошо, то Овечкин обязательно побьет рекорд Гретцки«, — сказал защитник “Каролины” Дмитрий Орлов.

Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии ESPN. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Малкин — 9-й, Кучеров — 17-й, Василевский — 19-й, Дацюк — 22-й.

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