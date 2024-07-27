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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин о Мозякине: «Всегда считал, что он достоин играть в НХЛ. Говорят, там более жесткий хоккей. Но я бы так не сказал. Грязь ушла, появились Макдэвид, Маккиннон. Сергей примерно такого же плана игрок&r

Сегодня в Магнитогорске прошел прощальный матч 43-летнего Мозякина. Россиянин был выбран «Коламбусом» на драфте 2002 года под 263-м общим номером, но никогда не играл НХЛ.
Евгений Малкин: «Всегда считал, что Мозякин достоин играть в НХЛ. Грязь ушла, тафгаи закончились, из-за этого появились такие звезды, как Макдэвид, Маккиннон. Сергей примерно такого же плана игрок» | Источник: Sports.Ru

"Я всегда считал, что он достоин играть в НХЛ. Многие его критиковали в сборной. Но он все доказал: выиграл чемпионат мира, Олимпиаду, в сборной был на ведущих ролях.

Кто-то говорит, что там [в НХЛ] другой хоккей, более жесткий. Но я бы так не сказал, правила поменялись. Грязь ушла, тафгаи закончились. Из-за этого появились такие звезды, как Макдэвид, Маккиннон. Мозякин примерно такого же плана игрок: руки, голова. Любой команде НХЛ он бы пригодился.

Думаю, ему бы стоило это попробовать. По-моему, у него даже было желание. Слышал, что «Питтсбург» предлагал контракт после локаута. Он думал, размышлял…

Но он всем доволен. У него прекрасная семья, Кубки Гагарина. Нельзя ни о чем жалеть. Всегда надо двигаться вперед. Все идет так, как должно идти«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

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