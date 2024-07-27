Евгений Малкин: «500 голов в НХЛ — серьезный рубеж, закрою эту цифру в новом чемпионате. Надеюсь, забью красивую шайбу, и она попадет в хайлайт»
На данный момент на счету игрока 1296 (498+798) очков в 1145 матчах в лиге.
На данный момент на счету игрока 1296 (498+798) очков в 1145 матчах в лиге.
— В следующем сезоне вы можете забить свой 500-й гол в чемпионатах НХЛ. Это для вас мотивация?
— Да, хотелось бы войти в элитный «клуб 500». Мне осталось всего две шайбы. Если честно, я очень хотел их забросить в прошедшем сезоне. Неплохая была концовка, совсем чуть-чуть не хватило. Но обещаю, что в новом чемпионате закрою эту цифру.
Думаю, это неплохой юбилей. Но будем двигаться дальше. Все складывается, как и должно быть. У нас прекрасная команда. Я стараюсь играть на максимуме.
Конечно, у меня хватало травм. Я пропустил многовато матчей в карьере. Но 500 голов — это серьезный рубеж. Надеюсь, что забью красивую шайбу, и она попадет в хайлайт. Буду готовиться летом, и главное — хорошо начать сезон, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.