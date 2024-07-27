Евгений Малкин: «500 голов в НХЛ — серьезный рубеж, закрою эту цифру в новом чемпионате. Надеюсь, забью красивую шайбу, и она попадет в хайлайт» | Источник: Sports.Ru

— В следующем сезоне вы можете забить свой 500-й гол в чемпионатах НХЛ. Это для вас мотивация?

— Да, хотелось бы войти в элитный «клуб 500». Мне осталось всего две шайбы. Если честно, я очень хотел их забросить в прошедшем сезоне. Неплохая была концовка, совсем чуть-чуть не хватило. Но обещаю, что в новом чемпионате закрою эту цифру.

Думаю, это неплохой юбилей. Но будем двигаться дальше. Все складывается, как и должно быть. У нас прекрасная команда. Я стараюсь играть на максимуме.